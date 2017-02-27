asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг). скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається. будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.
війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 28 жов, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме))) :(
Майже описали 8міс. життя пересічних солдатів/воїнів ЗСУ!👍
somilitark написав:Дивно звучить, але ринок намаців баланс і за відносно смішні гроші досягнуто стабільність.
Баланс під питанням через незрозумілі енергетичні перспективи
Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту. Курс це лагова змінна, поки що констатуємо зниження об'єму інтервенцій. На днях дружина каже, пішли в АТБ, я кажу ти що, так триває тривога. Вона каже так 4 години не було світла, а зараз тривога, но АТБ по беспредєлу працює. Отака казка хлопці, навіть законослухняні ідуть на порушення, бо страждають продажі і не виконуються плани. По виробництву ми нічого сказати не можемо, але рітейл вже немає бажання брати валюту. Парадокс, але поки що гривня тільки виграє від всієї цієї двіжухи.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 28 жов, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг). скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається. будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.
війна закічиться в Березні. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.
asti написав:Блин, а я сегодня лохонулся и сдал с утра в эксим 2000 по 39,5 (валютчики не брали)да ещё мало того, разместился на недельное депо, потому что в банке тоже не было гривны, а потом опа, смотрю развернулись, я в банк, мол, отменяйте мне все, а они, поезд ушел - прошло уже 18 минут, а отменить операцию можно только в течение 15-ти, короче побежал я в Приват откупаться (гривна у меня была с собой - хотел конвертнутся в Пумбе на 3 месяца) в итоге купил 1000 по 39,40, а тут смотрю курс снова начал проседать... Да, а эти 2000 я в среду откупал в Привате по тому же курсу - 39,5 за доллар сданный во вторник с утра по 40,25, который я покупал на прошлой в том же Привате по 40,45... Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
somilitark написав:Дивно, але виходить від блекауту страждає торгівля імпортом і бажання купувати валюту.
АТБ по беспредєлу працює.
Так, попит на закупку товару логічно падає. Такий же парадокс, як під час соплевірусу інфляція була 2% . В принципі й інші супермаркети працюють, правда 10 числа не працювали. Тепер знову працюють. Я не проти.
Zebra написав:24 февраля 50-55+ Двух-трех кратный девал в первый год войны как показала практика Украины 2014-2015 и Сирии 2011-2012 - это неизбежность.
Но проблема не в этом, без нормального электроснабжения экономика будет проседать. Зимой потребление традиционно растет, плюс куча домов на электроотоплении.
Зимой потребление нужно говорить-росло,в прошедшем времени.Сейчас,по 9ч без света в сутки и это в Киеве,можно представить что в глухоманях творится,вырастет оно...счаз.
asti написав:Как же меня всё это заиПало! Бегать сдавать туда/сюда как хорошо было до войны, лежали себе деньги в ОВГЗ. А теперь... И конца края этому не видно! Нервы уже на пределе - скоро год, как живу в таком режиме)))
У Вас террористы взяли родычей в заложники,или Вас заставляют бегать оленем за 10 копеек по банкам нехорошие люди?? Если Вы выбрали этот путь и этот ритм жизни-значит,Вам это нравится.
податків все менше, дефіцит бюджету 80% (якщо не рахувати "допомогу" що дають в борг). скоро зелені мародери завиють про зраду, бо дядько Сем цих гнид утримувати після війни не збирається. будуть друкувати поки рейтинг не впаде до непрохідного.
війна закінчиться в Березні[size=150]. далі суцільна економічна яма, що похоронить багато банків, напічканих овдп та господарств\фізиків з коштами в тих банках. якось так бачу наступний рік.
Не знаю, хто як... - а я - ГОТОВИЙ до будь-якої економічної ями/кризи - лиш би справді війна завершилась на початку весни!!!
Іншими словами - я ГОТОВИЙ вдома взимку ходити в светері, чи навіть, в зимовій куртці(без опалення і електрики) - ніж ночувати в окопах під обстрілами снарядів різного калібру!