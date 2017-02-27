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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10081100821008310084
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Похоже моя версия со снижением торговой активности продавцов импорта находит свое подтверждение.

За прошедшую неделю НБУ продал всего 227 млн.долларов, купил 13 млн, Сальдо интервенций 214 млн.долларов, это минимум за 2 месяца

Пока рановато делать окончательные выводы, но в начале недели объемы интервенций были обычными. Ситуация изменилась в среду, а за среду статистика валютного рынка показывает всплеск клиентского предложения, а не падение спроса. Т.к. эта статистика сильно запаздывает, полную картину недели мы увидим только во вторник.
Если пытаться придумывать причины валютного изобилия, можно предположить либо поступление оплаты за зерно, либо поступление иностранной помощи энергетикам (такая помощь анонсировалась в прессе). Госкорпорации и ранее неоднократно были замечены на валютном рынке.
В любом случае, с тенденцией укрепления гривны на наличном рынке, которая проявилась значительно раньше, это увязать трудно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:07

Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
asti
 
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