Пока рановато делать окончательные выводы, но в начале недели объемы интервенций были обычными. Ситуация изменилась в среду, а за среду
Если пытаться придумывать причины валютного изобилия, можно предположить либо поступление оплаты за зерно, либо поступление иностранной помощи энергетикам (такая помощь анонсировалась в прессе). Госкорпорации и ранее неоднократно были замечены на валютном рынке.
В любом случае, с тенденцией укрепления гривны на наличном рынке, которая проявилась значительно раньше, это увязать трудно.