Evgeny написав:Похоже моя версия со снижением торговой активности продавцов импорта находит свое подтверждение.
За прошедшую неделю НБУ продал всего 227 млн.долларов, купил 13 млн, Сальдо интервенций 214 млн.долларов, это минимум за 2 месяца
Пока рановато делать окончательные выводы, но в начале недели объемы интервенций были обычными. Ситуация изменилась в среду, а за среду статистика валютного рынка показывает всплеск клиентского предложения, а не падение спроса. Т.к. эта статистика сильно запаздывает, полную картину недели мы увидим только во вторник. Если пытаться придумывать причины валютного изобилия, можно предположить либо поступление оплаты за зерно, либо поступление иностранной помощи энергетикам (такая помощь анонсировалась в прессе). Госкорпорации и ранее неоднократно были замечены на валютном рынке. В любом случае, с тенденцией укрепления гривны на наличном рынке, которая проявилась значительно раньше, это увязать трудно.
Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Ви якось дивно ставитесь до грошей, рахуючи активи в гривні. Яка різниця, який буде курс?.. Піде нижче - купите більше валюти з гривневих доходів, а ваша валюта з депо нікуди не подінеться, менше її не стане. Депо давали можливість купити долар по 37, коли в обмінках було 42, ось і вся вигода. Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого. Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Не сси в компот. Банки в будь-якому випадку будуть при своїх незалежно від результату для них самих.