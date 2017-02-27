Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Ви якось дивно ставитесь до грошей, рахуючи активи в гривні. Яка різниця, який буде курс?.. Піде нижче - купите більше валюти з гривневих доходів, а ваша валюта з депо нікуди не подінеться, менше її не стане. Депо давали можливість купити долар по 37, коли в обмінках було 42, ось і вся вигода. Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого. Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Не сси в компот. Банки в будь-якому випадку будуть при своїх незалежно від результату для них самих.