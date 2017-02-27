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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10082100831008410085>
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:07

Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:24

  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??

Ви якось дивно ставитесь до грошей, рахуючи активи в гривні.
Яка різниця, який буде курс?..
Піде нижче - купите більше валюти з гривневих доходів, а ваша валюта з депо нікуди не подінеться, менше її не стане. Депо давали можливість купити долар по 37, коли в обмінках було 42, ось і вся вигода.
Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого.
Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:30

  sergey_sryvkin написав:Яка різниця, який буде курс?..

А если доходов не хватает и речь про надёжный, как швейцарские часы, план обогащения: берём гривневый кредит, оформляем конверт депо, по окончании депо сдаём па 55, отдаём кредит? Тоже курс не важен?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.

Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 23:23

  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??

Не сси в компот. Банки в будь-якому випадку будуть при своїх незалежно від результату для них самих.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 06:41

  Игорь Алексеевич написав:Українцям розповіли, що буде з цінами на їжу, якщо Нацбанк не перестане друкувати гроші
https://biz.today.ua/russkyj-ukrayntsam ... tat-dengy/

Цікаво:
На кінець жовтня зростання цін на їжу вже становить 30%, а до кінця року продовольчий кошик подорожчає ще на 8-10%. Тобто, вартість продовольства на 1 січня 2023 року буде на 40% вищою, ніж на 1 січня 2022 року. https://biz.today.ua/russkyj-ukrayntsam ... tat-dengy/

Треба в нафтогаз в топи влаштовуватись:
компанії виділили на премії близько 3 млрд гривень. І ця сума на 20% вища, ніж була за часів керівництва Андрія Коболєва, який виплатив собі при звільненні з Нафтогазу премію в розмірі майже 600 мільйонів гривень. https://biz.today.ua/u-naftogazi-vypysa ... dy-gryven/

Це також мають міжнародні донори профінансувати?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 07:45

  Faceless написав:Київ 39.43–39,55

А в зазеркальи так:

$€₽
Продам новый доллар 48 грн
Безнал 45 грн
@profitable_exchange

https://t.me/kupiprodayprim/12655
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 08:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??


Та ну... Всё это укрепление - временнре явление. За счёт чего этот рост гривны?

Считаю, что этот курс - ситуативный движ на фоне помощи с Запада и т.д.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 09:12

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Яка різниця, який буде курс?..
Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого.
Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
Так дійсно, треба було здавати долар по 42 і міняти гривню на депо по 37, тоді дійсно не дуже важливо який буде курс "на виході". А я натомість повівшись на ці кляті депозити продав довгі папери ОВДП і втратив на цьому близько 15% їх вартості, отже доляр мені реально вийшов десь 41,5, а тепер він 39,6...
і ще не вечір :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 09:58

  Andrey2512 написав:
  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??


Та ну... Всё это укрепление - временнре явление. За счёт чего этот рост гривны?

Считаю, что этот курс - ситуативный движ на фоне помощи с Запада и т.д.

Курс у нас уже больше чем пол-года, как не имеет никакого отношения к экономике.
Поэтому и на форуме затишье.
Можно считать цифры, постить графики, но это так, чисто виртуальная разминка для ума.
Курс зависит только от объемов вливаний с Запада, и все. Население практически игроком на рынке не является. Даже военные выплаты больше не могут пошатнуть курс. А ОВГЗ и облигации больше напоминают игру в песочнице с перекладыванием фантиков из одного кармана в другой карман.
antey1969
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