Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Ви якось дивно ставитесь до грошей, рахуючи активи в гривні. Яка різниця, який буде курс?.. Піде нижче - купите більше валюти з гривневих доходів, а ваша валюта з депо нікуди не подінеться, менше її не стане. Депо давали можливість купити долар по 37, коли в обмінках було 42, ось і вся вигода. Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого. Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Не сси в компот. Банки в будь-якому випадку будуть при своїх незалежно від результату для них самих.
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Та ну... Всё это укрепление - временнре явление. За счёт чего этот рост гривны?
Считаю, что этот курс - ситуативный движ на фоне помощи с Запада и т.д.
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Яка різниця, який буде курс?.. Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого. Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
Так дійсно, треба було здавати долар по 42 і міняти гривню на депо по 37, тоді дійсно не дуже важливо який буде курс "на виході". А я натомість повівшись на ці кляті депозити продав довгі папери ОВДП і втратив на цьому близько 15% їх вартості, отже доляр мені реально вийшов десь 41,5, а тепер він 39,6... і ще не вечір
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Та ну... Всё это укрепление - временнре явление. За счёт чего этот рост гривны?
Считаю, что этот курс - ситуативный движ на фоне помощи с Запада и т.д.
Курс у нас уже больше чем пол-года, как не имеет никакого отношения к экономике. Поэтому и на форуме затишье. Можно считать цифры, постить графики, но это так, чисто виртуальная разминка для ума. Курс зависит только от объемов вливаний с Запада, и все. Население практически игроком на рынке не является. Даже военные выплаты больше не могут пошатнуть курс. А ОВГЗ и облигации больше напоминают игру в песочнице с перекладыванием фантиков из одного кармана в другой карман.