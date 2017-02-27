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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10082100831008410085
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:10

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:Київ 39.43–39,55

А в зазеркальи так:

$€₽
Продам новый доллар 48 грн
Безнал 45 грн
@profitable_exchange

https://t.me/kupiprodayprim/12655

Ну я оце на віоліті вчора читав продажу двух купюр по 100 долларів нових синеньких за 8600 грн. Це по 43 получається плюс поштові послуги :D ,,Бо там підряд номери,, смайлик рука/обличчя потрібен. Оце бізнес проект. Там ще кумедних продажів хватає. То цифри в номері якісь, то ще щось.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:32

  antey1969 написав: А ОВГЗ и облигации больше напоминают игру в песочнице с перекладыванием фантиков из одного кармана в другой карман.

это по первому каналу рассказывают что можно перекладывать из ОВГЗ в облигации и назад ?
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:52

  Прораб написав:
  somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.

Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?

То, что он написал, полная тупизна.Нет там такого.Если некоторым удобно жить с лапшой на ушах, то для др так не интересно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Премия за сентябрь наконец-то зашла.
freeze
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