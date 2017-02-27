Ну я оце на віоліті вчора читав продажу двух купюр по 100 долларів нових синеньких за 8600 грн. Це по 43 получається плюс поштові послуги ,,Бо там підряд номери,, смайлик рука/обличчя потрібен. Оце бізнес проект. Там ще кумедних продажів хватає. То цифри в номері якісь, то ще щось.
somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
То, что он написал, полная тупизна.Нет там такого.Если некоторым удобно жить с лапшой на ушах, то для др так не интересно.