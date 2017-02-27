Ну я оце на віоліті вчора читав продажу двух купюр по 100 долларів нових синеньких за 8600 грн. Це по 43 получається плюс поштові послуги ,,Бо там підряд номери,, смайлик рука/обличчя потрібен. Оце бізнес проект. Там ще кумедних продажів хватає. То цифри в номері якісь, то ще щось.
somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.
Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?
То, что он написал, полная тупизна.Нет там такого.Если некоторым удобно жить с лапшой на ушах, то для др так не интересно.
asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Яка різниця, який буде курс?.. Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого. Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
Так дійсно, треба було здавати долар по 42 і міняти гривню на депо по 37, тоді дійсно не дуже важливо який буде курс "на виході". А я натомість повівшись на ці кляті депозити продав довгі папери ОВДП і втратив на цьому близько 15% їх вартості, отже доляр мені реально вийшов десь 41,5, а тепер він 39,6... і ще не вечір