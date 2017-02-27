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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10083100841008510086>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:10

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:Київ 39.43–39,55

А в зазеркальи так:

$€₽
Продам новый доллар 48 грн
Безнал 45 грн
@profitable_exchange

https://t.me/kupiprodayprim/12655

Ну я оце на віоліті вчора читав продажу двух купюр по 100 долларів нових синеньких за 8600 грн. Це по 43 получається плюс поштові послуги :D ,,Бо там підряд номери,, смайлик рука/обличчя потрібен. Оце бізнес проект. Там ще кумедних продажів хватає. То цифри в номері якісь, то ще щось.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:32

  antey1969 написав: А ОВГЗ и облигации больше напоминают игру в песочнице с перекладыванием фантиков из одного кармана в другой карман.

это по первому каналу рассказывают что можно перекладывать из ОВГЗ в облигации и назад ?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:52

  Прораб написав:
  somilitark написав:Сказати долара ніде немає можна для мацкви, бо там реально валютні операції заборонені, а валютообмінні угоди проходять лише між добре знайомими людьми по курсу приблизно 200 за долар чи євро.

Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?

То, что он написал, полная тупизна.Нет там такого.Если некоторым удобно жить с лапшой на ушах, то для др так не интересно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Премия за сентябрь наконец-то зашла.
freeze
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:22

Запорожье
39,65/39,80
38,85/39,20
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:30

  freeze написав:Премия за сентябрь наконец-то зашла.

Наконец-то. Хоть кто-то курс поддержит
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:13

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Яка різниця, який буде курс?..

А если доходов не хватает и речь про надёжный, как швейцарские часы, план обогащения: берём гривневый кредит, оформляем конверт депо, по окончании депо сдаём па 55, отдаём кредит? Тоже курс не важен?

Тоді до чого тут конверт депо?..
Ваш план побудовано на тому, що курс USD виросте за три місяці, це пальцем у небо.
Швейцарські годинники відпочивають :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:15

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Господа, я чё то очкую, в свете последнего укрепления гривны - ходят слухи что курс может укрепиться до официального и даже (о Боги!) пойти ниже именно поэтому всё больше банков подсуетились с конверт-депо чтобы урвать свой кусок пирога пока это ещё кому-то интересно. Кто что думает по-поводу??
Яка різниця, який буде курс?..
Щоб заробити на різниці курсів - треба було здавати по 42 та відкупати по 37, саме в той момент ви робили прибуток. А не тоді, коли депо скінчиться, і курс майбутній тут ні до чого.
Якщо курс зрівняється чи стане нижчим - ну, тоді ви втратите можливість заробити на цьому в майбутньому, але в грошах не втратите нічого...
Так дійсно, треба було здавати долар по 42 і міняти гривню на депо по 37, тоді дійсно не дуже важливо який буде курс "на виході". А я натомість повівшись на ці кляті депозити продав довгі папери ОВДП і втратив на цьому близько 15% їх вартості, отже доляр мені реально вийшов десь 41,5, а тепер він 39,6...
і ще не вечір :( :(


Ставлю на те, що 40+ ми ще побачимо :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:19

  J написав:
  antey1969 написав: А ОВГЗ и облигации больше напоминают игру в песочнице с перекладыванием фантиков из одного кармана в другой карман.

это по первому каналу рассказывают что можно перекладывать из ОВГЗ в облигации и назад ?

ХЗ при чем здесь первый канал.
Попробую еще раз на пальцах...
Если гос облигации покупают гос банки, то это как переложить из кармана в карман. Собственник облигаций по сути не меняется.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:22

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!

Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
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