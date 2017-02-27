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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 13:30
Успіх написав:
Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!
Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
Терміново купуйте бакси!
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:30
Успіх написав:
ставте плюсики
Це вже залежність, недохвалений в дитинстві чувак. Тебе тре лікувати.
Успіх написав:
оперативно повідомляти
Ну і запізнився ти трохи, "оперативник". viewtopic.php?p=5501872#p5501872
Бо читати не звик.
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Hotab
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:40
Успіх написав:
Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!
Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
плюсик поставив, але інфо взагалі непотрібна
для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп
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Shaman
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:40
Hotab написав: Успіх написав:
ставте плюсики
Це вже залежність, недохвалений в дитинстві чувак. Тебе тре лікувати.
Успіх написав:
оперативно повідомляти
Ну і запізнився ти трохи, "оперативник".
Ахах, зв'язківець на годину запізнився добігти до старлінка і відправити телеграму
Shaman написав:
плюсик поставив, але інфо взагалі непотрібна
А мені потрібна, я на низькому старті. Плюсик поставив.
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:02
Рост гривны , это ничто иное как вселенский заговор "глупцов " , направленный на дискредитацию Зебры !!! ))
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Гурман
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Додано: Суб 29 жов, 2022 14:11
Hotab написав:
Ну і запізнився ти трохи, "оперативник".
Ромасик написав:
Ахах, зв'язківець на годину запізнився добігти до старлінка і відправити телеграму
Так не всім приходить в один час!
Мені прийшла премія за 5хв до мого повідомлення про неї!
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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