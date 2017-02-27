Туди потрапити в нинішні часи нескладно. Достатньо писати про війну на валютній гілці, тобто там, де за неї плюсують. Тобто офтопити. Мені бридко це робити. Там, до речі, в тематичній гілці від вас, як афганського експерта, очікують на роз'яснення стратегічної ситуації поблизу Енергодар. Ви там побачили клин, то може і іншим це вдастся. Але плюсів там не буде, пробачте.
Игорь Алексеевич написав:Плюсик поставил
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп
Ну, раз так - то знайте, що на моїй відпустці ЗЕКОНОМИЛИ кошти бюджету! Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки!
Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні. (але ми собі самі таке вирішили/прийняли в середині батареї, що хто їде НЕ офіційно у відпустку, той кидає в "загальний котел" 10К - які потім йдуть на ремонти наших автівок і деякі інші загальні речі для всієї батареї...)
тобто ви вважаєте, що повинні виплачувати бойову премію за відпустку? ще й схема, як це зробити...