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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1008410085100861008710088>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:30

  Успіх написав:Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!

Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))

Терміново купуйте бакси!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:30

  Успіх написав:ставте плюсики

Це вже залежність, недохвалений в дитинстві чувак. Тебе тре лікувати.


  Успіх написав:оперативно повідомляти

Ну і запізнився ти трохи, "оперативник".

viewtopic.php?p=5501872#p5501872


Бо читати не звик.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:40

  Успіх написав:Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!

Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))

плюсик поставив, але інфо взагалі непотрібна :D

для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 13:40

  Hotab написав:
  Успіх написав:ставте плюсики

Це вже залежність, недохвалений в дитинстві чувак. Тебе тре лікувати.
  Успіх написав:оперативно повідомляти

Ну і запізнився ти трохи, "оперативник".

Ахах, зв'язківець на годину запізнився добігти до старлінка і відправити телеграму :lol:
  Shaman написав:плюсик поставив, але інфо взагалі непотрібна :D

А мені потрібна, я на низькому старті. Плюсик поставив.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:02

Рост гривны , это ничто иное как вселенский заговор "глупцов " , направленный на дискредитацию Зебры !!! ))
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:11

  Hotab написав:Ну і запізнився ти трохи, "оперативник".
  Ромасик написав:Ахах, зв'язківець на годину запізнився добігти до старлінка і відправити телеграму
Так не всім приходить в один час!
Мені прийшла премія за 5хв до мого повідомлення про неї!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Успих в топе событий

Туди потрапити в нинішні часи нескладно. Достатньо писати про війну на валютній гілці, тобто там, де за неї плюсують. Тобто офтопити. Мені бридко це робити.
Там, до речі, в тематичній гілці від вас, як афганського експерта, очікують на роз'яснення стратегічної ситуації поблизу Енергодар. Ви там побачили клин, то може і іншим це вдастся. Але плюсів там не буде, пробачте.

  Игорь Алексеевич написав:Плюсик поставил

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Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:23

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:вас все уже заглючили на той ветке и не читают

Я спочатку думав, що це зробили хоча б ви та вітаха, але вже кілька разів переконався, що навіть ви удвох ніт))).
Отже ніхто. :(
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:31

  Успіх написав:
  Shaman написав:для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп

Ну, раз так - то знайте, що на моїй відпустці ЗЕКОНОМИЛИ кошти бюджету! :D
Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки!

Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні.
(але ми собі самі таке вирішили/прийняли в середині батареї, що хто їде НЕ офіційно у відпустку, той кидає в "загальний котел" 10К - які потім йдуть на ремонти наших автівок і деякі інші загальні речі для всієї батареї...)

тобто ви вважаєте, що повинні виплачувати бойову премію за відпустку? :shock:
ще й схема, як це зробити...

Успіх, не засмучуйте...
Shaman
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  #<1 ... 1008410085100861008710088>
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