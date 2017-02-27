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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10085100861008710088>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:36

  Evgeny написав:Похоже моя версия со снижением торговой активности продавцов импорта находит свое подтверждение.

За прошедшую неделю НБУ продал всего 227 млн.долларов, купил 13 млн, Сальдо интервенций 214 млн.долларов, это минимум за 2 месяца

Зображення


а як уряд продає допомогу від партнерів? ц з урахуванням коштів від уряду? тобто всі експортери продали, потім уряд продав і все одно треба НБУ продавати щоб закрити попит від імпортерів? Чи це зараз по іншому працює?
Дуже сумнівно що ми маємо такий імпорт зараз, мабуть немала частина того імпорта, то просто купівля валюти заради виводу з країни
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки

Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні.
(але ми собі самі таке вирішили/прийняли в середині батареї, що хто їде НЕ офіційно у відпустку, той кидає в "загальний котел" 10К - які потім йдуть на ремонти наших автівок і деякі інші загальні речі для всієї батареї...)

Схема шикарна своєю винахідливістю.
Украдемо у держави 27 тисяч, 17 дамо тому, хто у відпустці, а 10 командиру, який його криє (але можливо командир витратить ці гроші на ремонт техніки. А може і ні.. може це зроблять волонтери, ніхто не перевірить.. живий нал це так солодко).
Успіх, тебе за язик якщо не посадять, то свої пристрелять.

Успіх, ти в окремій артбригаді, чи це артпідрозділ ОМБр? Куди необхідно направити перевірку для з'ясування розкрадання бюджетних коштів??
Чи ти вважаєш, що біля дружини теж необхідно отримувати бойові, а ослаблений фронт від твоєї незаконної відсутності - то хай?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 14:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:47

Все просто!©

  Shaman написав:тобто ви вважаєте, що повинні виплачувати бойову премію за відпустку?
ще й схема, як це зробити...

Ні, я такого не писав!
Я написав, що:
а) щоб ніхто не думав, що нам оплатили відпустку...
б) щоб знали, за які шиші ми ремонтуємо свої машини - яких є декілька у нас і, вони частенько ламаються!(ще би їм не ламатись - якщо ми їх використовуємо по-повній!)
Чи нам пішки на вогневу ходити?)) - нанадцять кілометрів... зі снарядами на плечах?))

Чи хто нам має їх ремонтувати?

Може хтось і має - але ніхто, крім нас, ними не займається!
А без машин - як без рук!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ні, я такого не писав

Я вище зацитував твою схему. Хоч ти оригінальне своє повідомлення вже видалив від жаху. Якщо все там чесно, навіщо затер?
То що з тобою робити? Тобі ж казали, твій язик якщо не вб'є підрозділ, то посадить когось в тюрму.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:53

Hotab
А давай так - є офіційні відпустки, взагалі?
Як хлопці мають їхати?
Чи сидіти рік в окопах поки кукуха не поїде???!
З дивану легко всім писати... :evil:
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:є офіційні відпустки, взагалі?

Звичайно, що є. У визначений термін. А не коли у тебе яйця переповнились.
А за те, що ти без жінки, тобі платять по нинішнім міркам зовсім непогано. А так, щоб і платять бойові, і дома біля жінки - то якось не альо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 14:59

  Hotab написав:Успіх, тебе за язик якщо не посадять, то свої пристрелять.

Куди необхідно направити перевірку для з'ясування розкрадання бюджетних коштів??

За що мають садити?
За те, що десь - на фінансовому форумі, якийсь умовний Успіх написав якусь казочку?)))

То може тоді давайте всіх пересаджаєм, наприклад тих, хто тут на президента погано каже/обзиває його і т.п.?))
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:. А так, щоб і платять бойові, і дома біля жінки - то якось не альо.

Ну де ж я написав, що ХОЧУ, щоб платили бойові, коли я у відпустці?
Це я навпаки написав для того, щоб інші не думали дурні речі ;)
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Ну де ж я написав, що ХОЧУ, щоб платили бойові, коли я у відпустці

Отут:
Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки

Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні.


Тобто наступного разу ти плануєш свідомо украсти у держави 17 т грн, а 10 дати своєму командиру.


  Успіх написав:За те, що десь - на фінансовому форумі, якийсь умовний Успіх написав якусь казочку?))

Це з'ясує слідство. Ти дійсно віриш, що в твоєму підрозділу не знайдуть людину з позивним "Успіх", що написано у нього ремінці автомату?
А якщо я для тебе знайду тебе, можна тебе здати прокуратурі за все, що ти тут писав про свій підрозділ, та окремо про мутки з бюджетними коштами??


З.І. Давай ми на цьому зупинимось. Хоча може і зарано. І ти ще не встиг добряче перелякатись і зрозуміти, що потрібно вміти тримати язик за зубами. Сподіваюсь на твій розум на майбутнє.
Hotab
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