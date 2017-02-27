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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев 39.61/39.79
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:36
а як уряд продає допомогу від партнерів? ц з урахуванням коштів від уряду? тобто всі експортери продали, потім уряд продав і все одно треба НБУ продавати щоб закрити попит від імпортерів? Чи це зараз по іншому працює?
Дуже сумнівно що ми маємо такий імпорт зараз, мабуть немала частина того імпорта, то просто купівля валюти заради виводу з країни
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Схема шикарна своєю винахідливістю.
Украдемо у держави 27 тисяч, 17 дамо тому, хто у відпустці, а 10 командиру, який його криє (але можливо командир витратить ці гроші на ремонт техніки. А може і ні.. може це зроблять волонтери, ніхто не перевірить.. живий нал це так солодко).
Успіх, тебе за язик якщо не посадять, то свої пристрелять.
Успіх, ти в окремій артбригаді, чи це артпідрозділ ОМБр? Куди необхідно направити перевірку для з'ясування розкрадання бюджетних коштів??
Чи ти вважаєш, що біля дружини теж необхідно отримувати бойові, а ослаблений фронт від твоєї незаконної відсутності - то хай?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 29 жов, 2022 14:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:47
Все просто!©
Ні, я такого не писав!
Я написав, що:
а) щоб ніхто не думав, що нам оплатили відпустку...
б) щоб знали, за які шиші ми ремонтуємо свої машини - яких є декілька у нас і, вони частенько ламаються!(ще би їм не ламатись - якщо ми їх використовуємо по-повній!)
Чи нам пішки на вогневу ходити?)) - нанадцять кілометрів... зі снарядами на плечах?))
Чи хто нам має їх ремонтувати?
Може хтось і має - але ніхто, крім нас, ними не займається!
А без машин - як без рук!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:53
Hotab
А давай так - є офіційні відпустки, взагалі?
Як хлопці мають їхати?
Чи сидіти рік в окопах поки кукуха не поїде???!
З дивану легко всім писати...
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 29 жов, 2022 14:59
За що мають садити?
За те, що десь - на фінансовому форумі, якийсь умовний Успіх написав якусь казочку?)))
То може тоді давайте всіх пересаджаєм, наприклад тих, хто тут на президента погано каже/обзиває його і т.п.?))
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Отут:
Тобто наступного разу ти плануєш свідомо украсти у держави 17 т грн, а 10 дати своєму командиру.
Це з'ясує слідство. Ти дійсно віриш, що в твоєму підрозділу не знайдуть людину з позивним "Успіх", що написано у нього ремінці автомату?
А якщо я для тебе знайду тебе, можна тебе здати прокуратурі за все, що ти тут писав про свій підрозділ, та окремо про мутки з бюджетними коштами??
З.І. Давай ми на цьому зупинимось. Хоча може і зарано. І ти ще не встиг добряче перелякатись і зрозуміти, що потрібно вміти тримати язик за зубами. Сподіваюсь на твій розум на майбутнє.
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