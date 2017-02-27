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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:14
Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
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Додано: Суб 29 жов, 2022 15:27
Успіх написав:
Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
Давайте. Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника!
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asti
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Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38
asti написав:
Тим більше що курс сьогодні поволі підростає
,
що не може не тішити пересічного конвертувальника!
Та бо я казав і ще раз скажу - що більшість військових(а точніше їхні родичі) - тупо купують бакс в обмінці, а не гостро відкривають конвертепозити
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Vic
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