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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10085100861008710088
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:14

Тут і казочці кінець....©)))

Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:27

  Успіх написав:Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
Давайте. Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  asti написав: Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)

Та бо я казав і ще раз скажу - що більшість військових(а точніше їхні родичі) - тупо купують бакс в обмінці, а не гостро відкривають конвертепозити :D :wink:
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Повідомлень: 4127
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