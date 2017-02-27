Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:14
Тут і казочці кінець....©)))
Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:27
Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Та бо я казав і ще раз скажу - що більшість військових(а точніше їхні родичі) - тупо купують бакс в обмінці, а не гостро відкривають конвертдепозити
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05
звіти показують, що більшість залишає гроші на рахунках - ті, що залишаються після витрат на військові потреби - таке явище має місце бути. для цього не обов'язково в відпустку ходити
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:11
больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:17
оце хлопець-пиздунець навалив тутай правди
а держава далі буде нагрібати шалені борги аби платити з/п за відпустки...
за це вартує навалити клептоману ще надцять плюсів
п.с. припускаю, що систему плюсування потрібно відмінити на усіх гілках-тепер це вже дискредитація форумчан...
п.с. 2 Місяців зо два тому цю схемку вже описували. І навіть якогось полкана нібито взяли за неї. І певно відпустили...Якщо далі усе прекрасно працює-це ж яке бабло тириться
Востаннє редагувалось jump в Суб 29 жов, 2022 16:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:24
Та забудьте цю казочку))
Ви завжди вірите всьому, що пишуть в інтернетах?))
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:29
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:31
Вам так. Бо ви телепень і пишете що думаєте
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:32
Ти ж наче писав що ти там не за гроші ?
А от воно як виявляється
Почекаємо поки про ці «схеми» напишуть провідні світові ЗМІ , тоді точно грошей від країн донорів більше з’явиться на зарплати тим хто там «не за гроші» .
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