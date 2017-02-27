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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 100861008710088100891009010091>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:14

Тут і казочці кінець....©)))

Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:27

  Успіх написав:Давайте зупинемось на тому, що мені це все приснилось))
Що це все казочка/вигадана історія - а будь-який збіг - це просто збіг))
Давайте. Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  asti написав: Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)

Та бо я казав і ще раз скажу - що більшість військових(а точніше їхні родичі) - тупо купують бакс в обмінці, а не гостро відкривають конвертдепозити :D :wink:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05

  Успіх написав:
  asti написав: Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)

Та бо я казав і ще раз скажу - що більшість військових(а точніше їхні родичі) - тупо купують бакс в обмінці, а не гостро відкривають конвертепозити :D :wink:

звіти показують, що більшість залишає гроші на рахунках - ті, що залишаються після витрат на військові потреби - таке явище має місце бути. для цього не обов'язково в відпустку ходити :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:11

больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:17

оце хлопець-пиздунець навалив тутай правди :shock:
а держава далі буде нагрібати шалені борги аби платити з/п за відпустки...
за це вартує навалити клептоману ще надцять плюсів :lol:

п.с. припускаю, що систему плюсування потрібно відмінити на усіх гілках-тепер це вже дискредитація форумчан... 8) :oops:

п.с. 2 Місяців зо два тому цю схемку вже описували. І навіть якогось полкана нібито взяли за неї. І певно відпустили...Якщо далі усе прекрасно працює-це ж яке бабло тириться :shock:
Востаннє редагувалось jump в Суб 29 жов, 2022 16:34, всього редагувалось 2 разів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:24

  konstantin kirovograd написав:больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.

Та забудьте цю казочку))
Ви завжди вірите всьому, що пишуть в інтернетах?)) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:29

  asti написав:Тим більше що курс сьогодні поволі підростає,
що не може не тішити пересічного конвертувальника! :) :)

Да, Викуся целый день светит 🔼 хоть и по копеечке, но +7 коп
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:31

  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.

Та забудьте цю казочку))
Ви завжди вірите всьому, що пишуть в інтернетах?)) :mrgreen:

Вам так. Бо ви телепень і пишете що думаєте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:32

  Успіх написав:
  Shaman написав:для мене цікава більша інфа про загальні витрати бюджету на оборону та на зп

Ну, раз так - то знайте, що на моїй відпустці ЗЕКОНОМИЛИ кошти бюджету! :D
Приблизно 27К врізали премії за 10днів(+2на дорогу) ОФІЦІЙНОЇ(за сімейними обставинами) відпустки!

Наступного разу поїду неофіційно)) - бо в нас так і їхали - половину хлопців офіційно, а половину - ні.
(але ми собі самі таке вирішили/прийняли в середині батареї, що хто їде НЕ офіційно у відпустку, той кидає в "загальний котел" 10К - які потім йдуть на ремонти наших автівок і деякі інші загальні речі для всієї батареї...)

Ти ж наче писав що ти там не за гроші ?
А от воно як виявляється :lol:
Почекаємо поки про ці «схеми» напишуть провідні світові ЗМІ , тоді точно грошей від країн донорів більше з’явиться на зарплати тим хто там «не за гроші» .
Ukrainian
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  #<1 ... 100861008710088100891009010091>
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