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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 16:37
Такі великі, а в казочки вірите))))))))
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:39
Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40
konstantin kirovograd написав:
больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.
если захотят - пришьют дезертирство и посодют
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mephala
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:46
Investor_K написав:
Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?
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asti
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49
Investor_K написав:
Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
Ви все же вірите в цього місцевого клоуна, що з ранку до ночі сидить на форумі і паралельно "воює"?
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bamper
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49
asti написав: Investor_K написав:
Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?
Да. Слежу за Вашей суетой с конвертдепозитами.
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:50
Investor_K написав: asti написав: Investor_K написав:
Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?
Да. Слежу за Вашей суетой с конвертдепозитами.
Резюме?
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asti
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54
Все попусту
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:00
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
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Kravec_5
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Vic
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