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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1008710088100891009010091>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Такі великі, а в казочки вірите))))))))
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:40

  konstantin kirovograd написав:больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.


если захотят - пришьют дезертирство и посодют
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:46

  Investor_K написав:Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49

...то я скажу!

https://m.censor.net/ua/news/3377020/ro ... oborony_rf
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49

  Investor_K написав:Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена

Ви все же вірите в цього місцевого клоуна, що з ранку до ночі сидить на форумі і паралельно "воює"? :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:49

  asti написав:
  Investor_K написав:Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?

Да. Слежу за Вашей суетой с конвертдепозитами.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:50

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Не виключено, що Успіху і медальку за тим же принципом дали.
А ви - тилові криси - сплачуйте податки і донати шліть. Бо Герою хочеться ще й ордена
По курсу есть что сказать?
Да. Слежу за Вашей суетой с конвертдепозитами.
Резюме?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все попусту
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:00

Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
Kravec_5
 
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