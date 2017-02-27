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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10088100891009010091>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:01

  Успіх написав:Такі великі, а в казочки вірите))))))))

А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:04

  Гурман написав:
  Успіх написав:Такі великі, а в казочки вірите))))))))

А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©

Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:08

  Investor_K написав:Все попусту
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asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:09

  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:12

  asti написав:
  Investor_K написав:Все попусту
Почему?

В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,

Патруль не питає посвідчення про відрядження. Принаймні якщо нема орієнтування, що він дезертир.
Зараз умовний боєць 93 ОМБр може знаходитись в будь-якому місті чи місці. Законно.
Якщо вчинить злочин, то звичайно що схему розкрутять, його командири отримають по шапці.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:22

  Hotab написав:
Якщо вчинить злочин, то звичайно що схему розкрутять, його командири отримають по шапці.


это если захотят крутить. но чет мне подсказывает что сделают дезертиром и все по тому. командиру просто погрозят пальчиком что не доложил про дезертира.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:26

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))

Да, 7 коп пока ни о чем.
А в зерновой сделке мне кажется был задействован сувалкский коридор, не?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Да, Викуся целый день светит 🔼 хоть и по копеечке, но +7 коп

Они есть в интернете?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:29

  Investor_K написав:
  Гурман написав:
  Успіх написав:Такі великі, а в казочки вірите))))))))

А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©

Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.


яка символічна цифіра :lol:
Успіх
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