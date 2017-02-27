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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:01
Успіх написав:
Такі великі, а в казочки вірите))))))))
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
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Гурман
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:04
Гурман написав: Успіх написав:
Такі великі, а в казочки вірите))))))))
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:08
Investor_K написав:
Все попусту
Почему?
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asti
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:09
Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
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asti
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:12
asti написав: Investor_K написав:
Все попусту
Почему?
В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:17
konstantin kirovograd написав:
как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,
Патруль не питає посвідчення про відрядження. Принаймні якщо нема орієнтування, що він дезертир.
Зараз умовний боєць 93 ОМБр може знаходитись в будь-якому місті чи місці. Законно.
Якщо вчинить злочин, то звичайно що схему розкрутять, його командири отримають по шапці.
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Hotab
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:22
Hotab написав:
Якщо вчинить злочин, то звичайно що схему розкрутять, його командири отримають по шапці.
это если захотят крутить. но чет мне подсказывает что сделают дезертиром и все по тому. командиру просто погрозят пальчиком что не доложил про дезертира.
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mephala
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:26
asti написав: Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море — Минобороны России.
На этом ростем?
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Да, 7 коп пока ни о чем.
А в зерновой сделке мне кажется был задействован сувалкский коридор, не?
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Ромасик
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:27
Ромасик написав:
Да, Викуся целый день светит 🔼 хоть и по копеечке, но +7 коп
Они есть в интернете?
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Danik
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:29
Investor_K написав: Гурман написав: Успіх написав:
Такі великі, а в казочки вірите))))))))
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.
яка символічна цифіра
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