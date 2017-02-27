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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:36
Investor_K написав: asti написав: Investor_K написав:
Все попусту
Почему?
В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
Хм... разве нельзя так сказать о человеческом уделе вообще?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:38
jump написав: Investor_K написав: Гурман написав:
[
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.
яка символічна цифіра
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ?
як там зі схемами накрутки плюсиків?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:42
asti написав: Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:49
asti написав: asti написав: Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три...
Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
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