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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10088100891009010091
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:36

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Все попусту
Почему?
В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
Хм... разве нельзя так сказать о человеческом уделе вообще?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:38

  jump написав:
  Investor_K написав:
  Гурман написав:[
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©

Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.


яка символічна цифіра :lol:
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ? :D

як там зі схемами накрутки плюсиків? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:42

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:49

  asti написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)

Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
BIGor
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  #<1 ... 10088100891009010091
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