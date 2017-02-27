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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 17:36
Investor_K написав: asti написав: Investor_K написав:
Все попусту
Почему?
В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
Хм... разве нельзя так сказать о человеческом уделе вообще?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:38
jump написав: Investor_K написав: Гурман написав:
[
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©
Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.
яка символічна цифіра
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ?
як там зі схемами накрутки плюсиків?
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Shaman
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:42
asti написав: Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:49
asti написав: asti написав: Kravec_5 написав:
Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три...
Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 17:55
konstantin kirovograd написав:
больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.
всегда в СА и морфлоте ездили в отпуск неофициально чаще, чем официально
что может иметь командир от неофициального отпуска: деньги, подарки (в 80х например джинсы/кроссовки)
у Соловьева в студии поянный гость -генерал лейтенант ,10 июня 2013 года в отношении Гурулёва было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий
. По данным следствия, начальник штаба Южного военного округа генерал-майор Николай Переслегин в 2005 году договорился с полковником А. В. Гурулёвым, начальником штаба 131-й гвардейской мотострелковой Печенгской дивизии Сибирского военного округа, о незаконном откомандировании в своё распоряжение рядового и прапорщика. Оба отсутствовали 2 года в расположении части
, а А. В. Гурулёв издавал не соответствующие действительности приказы об убытии обоих в отпуска и командировки и присвоения воинских званий. Согласно показаниям рядового и прапорщика, они занимались работой у Н. Переслегина, ремонтируя мебель в его служебной квартире, охраняя его частный дом в Тверской области и работая в фирме, возглавляемой его дочерью и зятем.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:01
Shaman написав:
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ?
як там зі схемами накрутки плюсиків
?
[/quote]
ніякої накрутки немає, всі люди відомі , чи ви забули як люди ставили по 25-30 лайків за повідомлення, тому що турбуються і висловлюють таким чином підтримку
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:02
Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.
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Investor_K
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:12
Investor_K написав:
Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.
Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.
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Hotab
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:16
Investor_K написав:
Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.
краще видату одну головну: "Балабол"
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:16
Hotab написав: Investor_K написав:
Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.
Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.
Якщо при цьому обороноздатність ЗСУ підвищиться - то нехай так і буде. Усе заради Перемоги!
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Vic
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