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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 100891009010091100921009310094>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:36

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Все попусту
Почему?
В одном месте нашли, в другом -потеряли. Но это пока...
Хм... разве нельзя так сказать о человеческом уделе вообще?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:38

  jump написав:
  Investor_K написав:
  Гурман написав:[
А УСПІХ завжди там, де вміють тримати язик за зубами!©

Він торгашем був - ним і залишився. Тоді скуповував білизну, а зараз віждпуськи і медалі.


яка символічна цифіра :lol:
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ? :D

як там зі схемами накрутки плюсиків? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:42

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:49

  asti написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)

Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:55

  konstantin kirovograd написав:больше читаю чем пишу,но тут уже трудно сдержатся---но обьясните мне как можно поехать в отпуск военному неофициально....
что будет если этого военного остановит патруль,что будет если этот военный совершит преступление в другой области находясь формально в расположение части.


всегда в СА и морфлоте ездили в отпуск неофициально чаще, чем официально

что может иметь командир от неофициального отпуска: деньги, подарки (в 80х например джинсы/кроссовки)

у Соловьева в студии поянный гость -генерал лейтенант ,10 июня 2013 года в отношении Гурулёва было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, начальник штаба Южного военного округа генерал-майор Николай Переслегин в 2005 году договорился с полковником А. В. Гурулёвым, начальником штаба 131-й гвардейской мотострелковой Печенгской дивизии Сибирского военного округа, о незаконном откомандировании в своё распоряжение рядового и прапорщика. Оба отсутствовали 2 года в расположении части, а А. В. Гурулёв издавал не соответствующие действительности приказы об убытии обоих в отпуска и командировки и присвоения воинских званий. Согласно показаниям рядового и прапорщика, они занимались работой у Н. Переслегина, ремонтируя мебель в его служебной квартире, охраняя его частный дом в Тверской области и работая в фирме, возглавляемой его дочерью и зятем.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:01

  Shaman написав:
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як я розумію, у вас цієї цифри не було ? :D

як там зі схемами накрутки плюсиків? ;)[/quote]

ніякої накрутки немає, всі люди відомі , чи ви забули як люди ставили по 25-30 лайків за повідомлення, тому що турбуються і висловлюють таким чином підтримку
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:12

  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:16

  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

краще видату одну головну: "Балабол"
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:16

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.

Якщо при цьому обороноздатність ЗСУ підвищиться - то нехай так і буде. Усе заради Перемоги!
Investor_K
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