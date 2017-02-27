RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1009010091100921009310094>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:26

  BIGor написав:Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.

Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 862
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:31

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.

Якщо при цьому обороноздатність ЗСУ підвищиться - то нехай так і буде. Усе заради Перемоги!

Я ї.бу які ви тупарилі!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
3
6
1
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:31

  BIGor написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)

Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.

наївно думати, що зараз, коли так погіршилась логістика збуту, в агробізнесі надприбутки :)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:32

  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

ваша думка дуже важлива для нас :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:37

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  jump написав:
Успіх
Аватар користувача

Повідомлень: 4128
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 666 раз.

як я розумію, у вас цієї цифри не було ? :D

як там зі схемами накрутки плюсиків? ;)


ніякої накрутки немає, всі люди відомі , чи ви забули як люди ставили по 25-30 лайків за повідомлення, тому що турбуються і висловлюють таким чином підтримку

через цифру 666 пройшли усі, мова про це. це відповідь на тупу подначку

з приводу накруток - та не всі відомі :)
ви ніколи не бачили учьотки які не пишуть, але посилено ставять плюсики - в деяких рахунок йде на тисячі.
чи тут немає лівих учьоток? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давайте краще про гроші

Інколи бачу, що дискусія про фінанси країни уходить не туди, оскільки люди оперуюють різними термінами. Та й багато хто не розуміє, як працює банківська система – без образ. Тут деякі гуру теж інколи якісь незрозумілі речі кажуть.

Тому давайте спробуємо намалювати спрощену схему, як рухаються гроші в країни й що вважати надрукованими грошима – М0, М1,М2 чи все-таки грошову базу.

Гроші можуть бути:
1) Готівковими – як за межами банків, так в банках. Цей показник на 01.10 – 677 ярдів грн (з них в банках 54 ярда) – найбільше неконтрольована частина
2) Перебувати в банківській системі – це головний зв’язуючий елемент, інформація про стан якої є найбільш доступною.
3) Перебувати в казначействі – це окрема банківська система для бюджетів всіх рівнів – з початку війни данних немає.
4) Власне НБУ – він емітує гроші чи прибирає їх з ринку в залежності від типу операцій. Зміна кількості грошей в державі залежить тільки від НБУ. Без НБУ гроші тільки переміщуються з одного місця в інше.

До речі, перетікання грошей між ціми елементами як раз показує щоденний аналіз ліквідності, який тут регулярно розписують.

Перейдемо до банківської системи. Як виглядає банківський баланс станом на 01.09?
щоб не було багато цифр, наводжу дані тільки по грн активах/пасивах.

88% від всіх зобов’язань складаються з коштів юридичних та фізичних осіб – депозити та кошти на рахунку – це 1 046 ярдів грн. складова рефінасу Нацбанку на цьому фоні не така суттєва – 75 ярдів. Наразі рефінанс взагалі зменьшився до 57 ярдів грн.
Додатково маємо ще статутний капітал банків, точніше то що від нього залишилось за вирахуванням збитків.

Але це не означає, що в банках стільки грошей. Вони їх теж вкладали. Куди?
Станом на 01.09:
- Кредити 771 ярдів грн. але це до вирахування резервів на проблемні кредити. За винятком 249 ярдів грн резервів – банки обліковують лише 522 кредитів фізикам та юрикам. З цих резервів 156 ярдів грн – це резерви Привату під кредити юросіб (всі знають чиїх?). привіт тим, хто жаліться, що Приват неправильно націоналізували.
- ОВДП – 410 ярдів грн
- кеш в банках – 47 ярдів грн,
- залишки на коррахунках НБУ 67 ярдів грн та замасковані залишки на коррахунках – депосертифікати – 211 ярдів грн. разом 278 ярдів грн

Останній пункт – це й власне наявні гроші в безготівці чи як ще називають миттєва ліквідність банківської системи. Зростання цієї суми проходить за рахунок емісії, коли НБУ викуповує облігації в мінфіна, а вже з казначейства гроші попадають в банківську систему.

Також коли НБУ купує валюту, то в банківську систему надходить додаткова гривня, коли НБУ продає – то забирає гривню з банківської системи. Це супроводжується зміною залишків ЗВР в ту чи іншу сторону.

Хочу звернути увагу на важливий момент – якщо немає операцій з НБУ, готівкою та казначейством, то сума залишків на корсчетах – це константа. Збільшуються депозити/кредити чи зменьшуються (а відповідно й М1, М2, М3) – залишки коштів будуть ті ж самі.

Якось так. 8)
Якщо є зауваження – то коментуйте. Але будь ласка обгрунтовано, а не загальними фразами про агрегати М0, М1, М2, М3. Якщо є питання, де подивитись ті чи інші цифри – поясню.

Цікаве питання на майбутне – співвідношення грошової бази й депозитів/кредитів. Швидко можу сказати, що співвідношення падає, що свідчить про надлишок грошей – треба дивитися динаміку.

Також інше питання – обсяг депосертифікатів. Великі їх обсяги стали з часів, коли «зелена» влада почала грати в дешеві гроші та великий дефіціт бюджету – десь з 2019. Але також треба дивитися динаміку.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:43

  Danik написав:
  Ромасик написав:Да, Викуся целый день светит 🔼 хоть и по копеечке, но +7 коп

Они есть в интернете?

В телеге obmnvlt
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5308
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:45

  Успіх написав:Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))


Шановні модери

Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху

чувак з радості певно обдристається :lol:

і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде :lol:
jump
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:50

  Успіх написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Пропоную модераторам позбавити усіх нагород хероя Успіха.

Не можна. Застрелиться. І я не шуткую.


Я ї.бу які ви тупарилі!

оборотна сторона популярності - не всі вас будуть любити.
тому вже не раз вам радив - не приймайте близько до серця ;)

й допис сьогодні був не дуже вдалий, але то таке.
інколи треба не все розповідати - але в житті далеко не все йде по-писаному.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:51

  Успіх написав:,

То може тоді давайте всіх пересаджаєм, наприклад тих, хто тут на нашого президента погано каже/обзиває його і т.п.?))

давно пора,
тільки вони ж з магадану пишуть
J
 
Повідомлень: 5465
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1009010091100921009310094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3140, 3141, 3142
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31411 35162598
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 жов, 2022 11:56
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1694 12589034
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:51
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22866976
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1373)
29.10.2022 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.