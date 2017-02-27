Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:26
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:31
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:31
наївно думати, що зараз, коли так погіршилась логістика збуту, в агробізнесі надприбутки
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:32
ваша думка дуже важлива для нас
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:37
через цифру 666 пройшли усі, мова про це. це відповідь на тупу подначку
з приводу накруток - та не всі відомі
ви ніколи не бачили учьотки які не пишуть, але посилено ставять плюсики - в деяких рахунок йде на тисячі.
чи тут немає лівих учьоток?
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давайте краще про гроші
Інколи бачу, що дискусія про фінанси країни уходить не туди, оскільки люди оперуюють різними термінами. Та й багато хто не розуміє, як працює банківська система – без образ. Тут деякі гуру теж інколи якісь незрозумілі речі кажуть.
Тому давайте спробуємо намалювати спрощену схему, як рухаються гроші в країни й що вважати надрукованими грошима – М0, М1,М2 чи все-таки грошову базу.
Гроші можуть бути:
1) Готівковими – як за межами банків, так в банках. Цей показник на 01.10 – 677 ярдів грн (з них в банках 54 ярда) – найбільше неконтрольована частина
2) Перебувати в банківській системі – це головний зв’язуючий елемент, інформація про стан якої є найбільш доступною.
3) Перебувати в казначействі – це окрема банківська система для бюджетів всіх рівнів – з початку війни данних немає.
4) Власне НБУ – він емітує гроші чи прибирає їх з ринку в залежності від типу операцій. Зміна кількості грошей в державі залежить тільки від НБУ. Без НБУ гроші тільки переміщуються з одного місця в інше.
До речі, перетікання грошей між ціми елементами як раз показує щоденний аналіз ліквідності, який тут регулярно розписують.
Перейдемо до банківської системи. Як виглядає банківський баланс станом на 01.09?
щоб не було багато цифр, наводжу дані тільки по грн активах/пасивах.
88% від всіх зобов’язань складаються з коштів юридичних та фізичних осіб – депозити та кошти на рахунку – це 1 046 ярдів грн. складова рефінасу Нацбанку на цьому фоні не така суттєва – 75 ярдів. Наразі рефінанс взагалі зменьшився до 57 ярдів грн.
Додатково маємо ще статутний капітал банків, точніше то що від нього залишилось за вирахуванням збитків.
Але це не означає, що в банках стільки грошей. Вони їх теж вкладали. Куди?
Станом на 01.09:
- Кредити 771 ярдів грн. але це до вирахування резервів на проблемні кредити. За винятком 249 ярдів грн резервів – банки обліковують лише 522 кредитів фізикам та юрикам. З цих резервів 156 ярдів грн – це резерви Привату під кредити юросіб (всі знають чиїх?). привіт тим, хто жаліться, що Приват неправильно націоналізували.
- ОВДП – 410 ярдів грн
- кеш в банках – 47 ярдів грн,
- залишки на коррахунках НБУ 67 ярдів грн та замасковані залишки на коррахунках – депосертифікати – 211 ярдів грн. разом 278 ярдів грн
Останній пункт – це й власне наявні гроші в безготівці чи як ще називають миттєва ліквідність банківської системи. Зростання цієї суми проходить за рахунок емісії, коли НБУ викуповує облігації в мінфіна, а вже з казначейства гроші попадають в банківську систему.
Також коли НБУ купує валюту, то в банківську систему надходить додаткова гривня, коли НБУ продає – то забирає гривню з банківської системи. Це супроводжується зміною залишків ЗВР в ту чи іншу сторону.
Хочу звернути увагу на важливий момент – якщо немає операцій з НБУ, готівкою та казначейством, то сума залишків на корсчетах – це константа. Збільшуються депозити/кредити чи зменьшуються (а відповідно й М1, М2, М3) – залишки коштів будуть ті ж самі.
Якось так.
Якщо є зауваження – то коментуйте. Але будь ласка обгрунтовано, а не загальними фразами про агрегати М0, М1, М2, М3. Якщо є питання, де подивитись ті чи інші цифри – поясню.
Цікаве питання на майбутне – співвідношення грошової бази й депозитів/кредитів. Швидко можу сказати, що співвідношення падає, що свідчить про надлишок грошей – треба дивитися динаміку.
Також інше питання – обсяг депосертифікатів. Великі їх обсяги стали з часів, коли «зелена» влада почала грати в дешеві гроші та великий дефіціт бюджету – десь з 2019. Але також треба дивитися динаміку.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:43
В телеге obmnvlt
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:45
Шановні модери
Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху
чувак з радості певно обдристається
і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:50
оборотна сторона популярності - не всі вас будуть любити.
тому вже не раз вам радив - не приймайте близько до серця
й допис сьогодні був не дуже вдалий, але то таке.
інколи треба не все розповідати - але в житті далеко не все йде по-писаному.
Додано: Суб 29 жов, 2022 18:51
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