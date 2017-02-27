Додано: Суб 29 жов, 2022 18:39

давайте краще про грошіІнколи бачу, що дискусія про фінанси країни уходить не туди, оскільки люди оперуюють різними термінами. Та й багато хто не розуміє, як працює банківська система – без образ. Тут деякі гуру теж інколи якісь незрозумілі речі кажуть.Тому давайте спробуємо намалювати спрощену схему, як рухаються гроші в країни й що вважати надрукованими грошима – М0, М1,М2 чи все-таки грошову базу.Гроші можуть бути:1)– як за межами банків, так в банках. Цей показник на 01.10 –ярдів грн (з них в банках 54 ярда) – найбільше неконтрольована частина2) Перебувати в– це головний зв’язуючий елемент, інформація про стан якої є найбільш доступною.3) Перебувати в– це окрема банківська система для бюджетів всіх рівнів – з початку війни данних немає.4) Власне– він емітує гроші чи прибирає їх з ринку в залежності від типу операцій. Зміна кількості грошей в державі залежить тільки від НБУ. Без НБУ гроші тільки переміщуються з одного місця в інше.До речі, перетікання грошей між ціми елементами як раз показує щоденний аналіз ліквідності, який тут регулярно розписують.Перейдемо до банківської системи. Як виглядає банківський баланс станом на 01.09?щоб не було багато цифр, наводжу дані тільки по грн активах/пасивах.88% від всіх зобов’язань складаються з коштів юридичних та фізичних осіб – депозити та кошти на рахунку – цеярдів грн. складова рефінасу Нацбанку на цьому фоні не така суттєва –ярдів. Наразі рефінанс взагалі зменьшився доярдів грн.Додатково маємо ще статутний капітал банків, точніше то що від нього залишилось за вирахуванням збитків.Але це не означає, що в банках стільки грошей. Вони їх теж вкладали. Куди?Станом на 01.09:- Кредитиярдів грн. але це до вирахування резервів на проблемні кредити. За виняткомярдів грн резервів – банки обліковують лишекредитів фізикам та юрикам. З цих резервівярдів грн – це резерви Привату під кредити юросіб (всі знають чиїх?). привіт тим, хто жаліться, що Приват неправильно націоналізували.- ОВДП –ярдів грн- кеш в банках –ярдів грн,- залишки на коррахунках НБУярдів грн та замасковані залишки на коррахунках – депосертифікати –ярдів грн. разомярдів грнОстанній пункт – це й власне наявні гроші в безготівці чи як ще називають миттєва ліквідність банківської системи. Зростання цієї суми проходить за рахунок емісії, коли НБУ викуповує облігації в мінфіна, а вже з казначейства гроші попадають в банківську систему.Також коли НБУ купує валюту, то в банківську систему надходить додаткова гривня, коли НБУ продає – то забирає гривню з банківської системи. Це супроводжується зміною залишків ЗВР в ту чи іншу сторону.Хочу звернути увагу на важливий момент – якщо немає операцій з НБУ, готівкою та казначейством, то сума залишків на корсчетах – це константа. Збільшуються депозити/кредити чи зменьшуються (а відповідно й М1, М2, М3) – залишки коштів будуть ті ж самі.Якось так.Якщо є зауваження – то коментуйте. Але будь ласка обгрунтовано, а не загальними фразами про агрегати М0, М1, М2, М3. Якщо є питання, де подивитись ті чи інші цифри – поясню.Цікаве питання на майбутне – співвідношення грошової бази й депозитів/кредитів. Швидко можу сказати, що співвідношення падає, що свідчить про надлишок грошей – треба дивитися динаміку.Також інше питання – обсяг депосертифікатів. Великі їх обсяги стали з часів, коли «зелена» влада почала грати в дешеві гроші та великий дефіціт бюджету – десь з 2019. Але також треба дивитися динаміку.