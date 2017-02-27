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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10091100921009310094>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:55

  jump написав:
  Успіх написав:Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))


Шановні модери

Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху

чувак з радості певно обдристається :lol:

і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде :lol:

й навіщо на особистості переходити??? :shock:

я відносно недавно на форумі, але бачу, що деяким форумчанам плюсики важливі - це не одна й не дві людини :D а через те плюсики часто ставлять не за якусь там якість матеріалу, а просто за принципом - свій-чужий.ви взагалі копіюванням новин займаєтесь - ну й що.

но то таке - не переймайтесь
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:55

  jump написав:
  Успіх написав:Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))


Шановні модери

Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху

чувак з радості певно обдристається :lol:

і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде :lol:

Шановні модератори!
Зніміть всі медальки і плюсики з мене!
Нехай деякі тутешні НЕ гострі форумчани обіс.руться зі здивування!

Пляяяяяя!
Моя б воля - я б тих сракомудрих точно набрав би в піхоту!
Але на таких ще й підгузники треба одягати! :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 29 жов, 2022 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:00

Успіх Вам до психолога треба. Подивіться фільми про Рембо - як у нього дах поїхав після війни...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:07

Правда - очі коле!©

  Shaman написав:й допис сьогодні був не дуже вдалий, але то таке.
інколи треба не все розповідати - але в житті далеко не все йде по-писаному.

Та я це зрозумів... трохи пізно...
Хоч, з іншого боку - оті всі зазДрисники - якщо б були б на фронті... - та вони б всю зарплату свою віддали б чорту лисому, щоб хоч на 3 дні поїхати додому/побачити-обняти рідних/близьких!!!
Але думаю, що їм би швидше кукуха поїхала, якщо б вони пережили те, що я тут/на фронті!

Але так - з дивана їм значно легше писати! На диван - снаряди не прилітають різного калібру!

Коротше, я їм відкрито заявляю, що вони - стовідсоткові сцикуни!!!
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:09

  BIGor написав:Успіх Вам до психолога треба. Подивіться фільми про Рембо - як у нього дах поїхав після війни...

Яку частину дивитись?
Останню? :D

До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))
А то в окопі, особливо вночі, треба чимось себе зайняти - бо спати не завжди можна :roll:

Миші себе поводять так, наче їм вседозволено! :D
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:16

Успіх
Вам теж не лічить переходити на особистості - особливо в форматі наїзду на всіх. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:18

  Shaman написав:Успіх
Вам теж не лічить переходити на особистості - особливо в форматі наїзду на всіх. ;)

Там не на "всіх", а на "деяких" - тож все ок))
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Моя б воля - я б
https://youtu.be/vBcialVdAr8?t=26

  Успіх написав:До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))

як раз солдатське :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=_ACma4Vn2xo
Не заснеш :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:26

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Моя б воля - я б
https://youtu.be/vBcialVdAr8?t=26

  Успіх написав:До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))

як раз солдатське :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=_ACma4Vn2xo
Не заснеш :wink:

а вы батенька эстет - там уже от описания блевать хочется :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:28

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Моя б воля - я б
https://youtu.be/vBcialVdAr8?t=26

  Успіх написав:До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))

як раз солдатське :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=_ACma4Vn2xo
Не заснеш :wink:


Значить це ти тут колись це кидав - але чомусь воно називалось тоді рожевий слоник, а не зелений)))
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  #<1 ... 10091100921009310094>
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