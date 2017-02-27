Успіх написав:Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
Шановні модери
Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху
чувак з радості певно обдристається
і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде
й навіщо на особистості переходити???
я відносно недавно на форумі, але бачу, що деяким форумчанам плюсики важливі - це не одна й не дві людини а через те плюсики часто ставлять не за якусь там якість матеріалу, а просто за принципом - свій-чужий.ви взагалі копіюванням новин займаєтесь - ну й що.
но то таке - не переймайтесь
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:й допис сьогодні був не дуже вдалий, але то таке. інколи треба не все розповідати - але в житті далеко не все йде по-писаному.
Та я це зрозумів... трохи пізно... Хоч, з іншого боку - оті всі зазДрисники - якщо б були б на фронті... - та вони б всю зарплату свою віддали б чорту лисому, щоб хоч на 3 дні поїхати додому/побачити-обняти рідних/близьких!!! Але думаю, що їм би швидше кукуха поїхала, якщо б вони пережили те, що я тут/на фронті!
Але так - з дивана їм значно легше писати! На диван - снаряди не прилітають різного калібру!
Коротше, я їм відкрито заявляю, що вони - стовідсоткові сцикуни!!!