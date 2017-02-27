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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10091100921009310094
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Значить це ти тут колись це кидав - але чомусь воно називалось тоді рожевий слоник, а не зелений)))
не дивився,плутаєш.Тема фільму – відносини між армійськими офіцерами в умовах закритого товариства військової частини. 10:45 навіть Азов згадується
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:53

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Моя б воля - я б
https://youtu.be/vBcialVdAr8?t=26

  Успіх написав:До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))

як раз солдатське :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=_ACma4Vn2xo
Не заснеш :wink:


Значить це ти тут колись це кидав - але чомусь воно називалось тоді рожевий слоник, а не зелений)))

цей "шедевр" завжди був "зелений" :D

може краще кліпи - я ось для себе відкрив творчість Ореста Лютого. :D
той ще в 2012 році дуже багато передбачував.
чи той же MAKS SHOOM.

подивіться, може зайде :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:57

  jump написав:
  Успіх написав:Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))


Шановні модери

Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху

чувак з радості певно обдристається :lol:

і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде :lol:

може на передок підеш підміниш Успіха? Слабо?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:12

  Успіх написав:
  BIGor написав:Успіх Вам до психолога треба. Подивіться фільми про Рембо - як у нього дах поїхав після війни...

Яку частину дивитись?
Останню? :D

До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))
А то в окопі, особливо вночі, треба чимось себе зайняти - бо спати не завжди можна :roll:

Миші себе поводять так, наче їм вседозволено! :D

Рембо перша частина. Фільми дивіться в hd rezka - але вони всі крадені, хоча є з укр. перекладом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:35

А что по курсу?
Я допускаю лёгкий вверх в связи с зерновым демаршем России, но в целом ещё есть потенциал для дальнейшего снижения
до уровня 38,50 в перспективе недели - двух))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:52

  Hotab написав:Схема шикарна своєю винахідливістю.
Украдемо у держави 27 тисяч, 17 дамо тому, хто у відпустці, а 10 командиру, який його криє (але можливо командир витратить ці гроші на ремонт техніки. А може і ні.. може це зроблять волонтери, ніхто не перевірить.. живий нал це так солодко).
Успіх, тебе за язик якщо не посадять, то свої пристрелять.
Успіх, ти в окремій артбригаді, чи це артпідрозділ ОМБр? Куди необхідно направити перевірку для з'ясування розкрадання бюджетних коштів??
Чи ти вважаєш, що біля дружини теж необхідно отримувати бойові, а ослаблений фронт від твоєї незаконної відсутності - то хай?

Нічого не вдієш. Настали часи не тільки патріотів і професіоналів (в своїх сферах), а й авантюристів, мародерів, просто юродивих, що кричать правильні гасла 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:57

  jump написав:оце хлопець-пиздунець навалив тутай правди :shock:
а держава далі буде нагрібати шалені борги аби платити з/п за відпустки...
за це вартує навалити клептоману ще надцять плюсів :lol:
п.с. припускаю, що систему плюсування потрібно відмінити на усіх гілках-тепер це вже дискредитація форумчан...
п.с. 2 Місяців зо два тому цю схемку вже описували. І навіть якогось полкана нібито взяли за неї. І певно відпустили...Якщо далі усе прекрасно працює-це ж яке бабло тириться :shock:

Підтримую ідею. Впевнений. що це сприятиме самоочищенню гілок форума. Та й модерам буде менше роботи.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:04

  prodigy написав:...всегда в СА и морфлоте ездили в отпуск неофициально чаще, чем официально...

"Не мелите ерундой"(С)
ТИХИЙ
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