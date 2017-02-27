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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 жов, 2022 19:32
Успіх написав:
Значить це ти тут колись це кидав - але чомусь воно називалось тоді рожевий слоник, а не зелений)))
не дивився,плутаєш.Тема фільму – відносини між армійськими офіцерами в умовах закритого товариства військової частини. 10:45 навіть Азов згадується
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:53
Успіх написав:
Значить це ти тут колись це кидав - але чомусь воно називалось тоді рожевий слоник, а не зелений)))
цей "шедевр" завжди був "зелений"
може краще кліпи - я ось для себе відкрив творчість Ореста Лютого.
той ще в 2012 році дуже багато передбачував.
чи той же MAKS SHOOM.
подивіться, може зайде
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Додано: Суб 29 жов, 2022 19:57
jump написав: Успіх написав:
Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
Шановні модери
Зніміть у мене всі плюси-там 902 шт. і віддайте їх успіху
чувак з радості певно обдристається
і ще довкола аватарки і під нею навішайте йому медалей різного гатунку і кольорів - тоді вже й до оргазму дійде
може на передок підеш підміниш Успіха? Слабо?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:12
Успіх написав: BIGor написав:Успіх
Вам до психолога треба. Подивіться фільми про Рембо - як у нього дах поїхав після війни...
Яку частину дивитись?
Останню?
До речі - порадьте декілька нормальних фільмів, які можна завантажити на ютубі))
А то в окопі, особливо вночі, треба чимось себе зайняти - бо спати не завжди можна
Миші себе поводять так, наче їм вседозволено!
Рембо перша частина. Фільми дивіться в hd rezka - але вони всі крадені, хоча є з укр. перекладом.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:35
А что по курсу?
Я допускаю лёгкий вверх в связи с зерновым демаршем России, но в целом ещё есть потенциал для дальнейшего снижения
до уровня 38,50 в перспективе недели - двух))
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:52
Hotab написав:
Схема шикарна своєю винахідливістю.
Украдемо у держави 27 тисяч, 17 дамо тому, хто у відпустці, а 10 командиру, який його криє (але можливо командир витратить ці гроші на ремонт техніки. А може і ні.. може це зроблять волонтери, ніхто не перевірить.. живий нал це так солодко).
Успіх, тебе за язик якщо не посадять, то свої пристрелять.
Успіх, ти в окремій артбригаді, чи це артпідрозділ ОМБр? Куди необхідно направити перевірку для з'ясування розкрадання бюджетних коштів??
Чи ти вважаєш, що біля дружини теж необхідно отримувати бойові, а ослаблений фронт від твоєї незаконної відсутності - то хай?
Нічого не вдієш. Настали часи не тільки патріотів і професіоналів (в своїх сферах), а й авантюристів, мародерів, просто юродивих, що кричать правильні гасла
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Додано: Суб 29 жов, 2022 20:57
jump написав:
оце хлопець-пиздунець навалив тутай правди
а держава далі буде нагрібати шалені борги аби платити з/п за відпустки...
за це вартує навалити клептоману ще надцять плюсів п.с. припускаю, що систему плюсування потрібно відмінити на усіх гілках-тепер це вже дискредитація форумчан...
п.с. 2 Місяців зо два тому цю схемку вже описували. І навіть якогось полкана нібито взяли за неї. І певно відпустили...Якщо далі усе прекрасно працює-це ж яке бабло тириться
Підтримую ідею. Впевнений. що це сприятиме самоочищенню гілок форума. Та й модерам буде менше роботи.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 21:04
"Не мелите ерундой"
prodigy написав:
...всегда в СА и морфлоте ездили в отпуск неофициально чаще, чем официально...
(С)
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