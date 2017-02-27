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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10085100861008710088>
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:42

  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 17:49

  asti написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
На этом будем расти завтра и в понедельник возможно))
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)

Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:26

  BIGor написав:Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.

Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:31

  BIGor написав:
  asti написав:
  Kravec_5 написав:Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после атаки Украины в Чёрном море.
Хотя с другой стороны наши могут подмигнуть западу, мол, теперь надо 4 миллиарда в месяц, а не три... ;)

Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.

наївно думати, що зараз, коли так погіршилась логістика збуту, в агробізнесі надприбутки :)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давайте краще про гроші

Інколи бачу, що дискусія про фінанси країни уходить не туди, оскільки люди оперуюють різними термінами. Та й багато хто не розуміє, як працює банківська система – без образ. Тут деякі гуру теж інколи якісь незрозумілі речі кажуть.

Тому давайте спробуємо намалювати спрощену схему, як рухаються гроші в країни й що вважати надрукованими грошима – М0, М1,М2 чи все-таки грошову базу.

Гроші можуть бути:
1) Готівковими – як за межами банків, так в банках. Цей показник на 01.10 – 677 ярдів грн (з них в банках 54 ярда) – найбільше неконтрольована частина
2) Перебувати в банківській системі – це головний зв’язуючий елемент, інформація про стан якої є найбільш доступною.
3) Перебувати в казначействі – це окрема банківська система для бюджетів всіх рівнів – з початку війни данних немає.
4) Власне НБУ – він емітує гроші чи прибирає їх з ринку в залежності від типу операцій. Зміна кількості грошей в державі залежить тільки від НБУ. Без НБУ гроші тільки переміщуються з одного місця в інше.

До речі, перетікання грошей між ціми елементами як раз показує щоденний аналіз ліквідності, який тут регулярно розписують.

Перейдемо до банківської системи. Як виглядає банківський баланс станом на 01.09?
щоб не було багато цифр, наводжу дані тільки по грн активах/пасивах.

88% від всіх зобов’язань складаються з коштів юридичних та фізичних осіб – депозити та кошти на рахунку – це 1 046 ярдів грн. складова рефінасу Нацбанку на цьому фоні не така суттєва – 75 ярдів. Наразі рефінанс взагалі зменьшився до 57 ярдів грн.
Додатково маємо ще статутний капітал банків, точніше то що від нього залишилось за вирахуванням збитків.

Але це не означає, що в банках стільки грошей. Вони їх теж вкладали. Куди?
Станом на 01.09:
- Кредити 771 ярдів грн. але це до вирахування резервів на проблемні кредити. За винятком 249 ярдів грн резервів – банки обліковують лише 522 кредитів фізикам та юрикам. З цих резервів 156 ярдів грн – це резерви Привату під кредити юросіб (всі знають чиїх?). привіт тим, хто жаліться, що Приват неправильно націоналізували.
- ОВДП – 410 ярдів грн
- кеш в банках – 47 ярдів грн,
- залишки на коррахунках НБУ 67 ярдів грн та замасковані залишки на коррахунках – депосертифікати – 211 ярдів грн. разом 278 ярдів грн

Останній пункт – це й власне наявні гроші в безготівці чи як ще називають миттєва ліквідність банківської системи. Зростання цієї суми проходить за рахунок емісії, коли НБУ викуповує облігації в мінфіна, а вже з казначейства гроші попадають в банківську систему.

Також коли НБУ купує валюту, то в банківську систему надходить додаткова гривня, коли НБУ продає – то забирає гривню з банківської системи. Це супроводжується зміною залишків ЗВР в ту чи іншу сторону.

Хочу звернути увагу на важливий момент – якщо немає операцій з НБУ, готівкою та казначейством, то сума залишків на корсчетах – це константа. Збільшуються депозити/кредити чи зменьшуються (а відповідно й М1, М2, М3) – залишки коштів будуть ті ж самі.

Якось так. 8)
Якщо є зауваження – то коментуйте. Але будь ласка обгрунтовано, а не загальними фразами про агрегати М0, М1, М2, М3. Якщо є питання, де подивитись ті чи інші цифри – поясню.

Цікаве питання на майбутне – співвідношення грошової бази й депозитів/кредитів. Швидко можу сказати, що співвідношення падає, що свідчить про надлишок грошей – треба дивитися динаміку.

Також інше питання – обсяг депосертифікатів. Великі їх обсяги стали з часів, коли «зелена» влада почала грати в дешеві гроші та великий дефіціт бюджету – десь з 2019. Але також треба дивитися динаміку.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 29 жов, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:43

  Danik написав:
  Ромасик написав:Да, Викуся целый день светит 🔼 хоть и по копеечке, но +7 коп

Они есть в интернете?

В телеге obmnvlt
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 29 жов, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 19:07

Правда - очі коле!©

  Shaman написав:й допис сьогодні був не дуже вдалий, але то таке.
інколи треба не все розповідати - але в житті далеко не все йде по-писаному.

Та я це зрозумів... трохи пізно...
Хоч, з іншого боку - оті всі зазДрисники - якщо б були б на фронті... - та вони б всю зарплату свою віддали б чорту лисому, щоб хоч на 3 дні поїхати додому/побачити-обняти рідних/близьких!!!
Але думаю, що їм би швидше кукуха поїхала, якщо б вони пережили те, що я тут/на фронті!

Але так - з дивана їм значно легше писати! На диван - снаряди не прилітають різного калібру!

Коротше, я їм відкрито заявляю, що вони - стовідсоткові сцикуни!!!
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 20:35

А что по курсу?
Я допускаю лёгкий вверх в связи с зерновым демаршем России, но в целом ещё есть потенциал для дальнейшего снижения
до уровня 38,50 в перспективе недели - двух))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:17

Achtung
30 жовтня 2022 року – останній день, коли українці в Німеччині мають змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програма обміну дала можливість українцям, які через війну вимушено покинули Україну та перебували в Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню в німецьких кредитних установах для задоволення життєвих потреб. Відповідна програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну. Загалом станом на 28 жовтня 2022 року за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро в Німеччині майже 154 млн грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaversh ... imechchini
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:45

  Кучинелли написав:
  Прораб написав:Натякаєш, що курс у нас аналогічно опускають, відриваючи від реальності?

То, что он написал, полная тупизна.Нет там такого.Если некоторым удобно жить с лапшой на ушах, то для др так не интересно.

Єсно просто дрібний пропагандон.
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