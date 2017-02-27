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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10085100861008710088
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 22:37

  ТИХИЙ написав:Achtung
30 жовтня 2022 року – останній день, коли українці в Німеччині мають змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програма обміну дала можливість українцям, які через війну вимушено покинули Україну та перебували в Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню в німецьких кредитних установах для задоволення життєвих потреб. Відповідна програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну. Загалом станом на 28 жовтня 2022 року за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро в Німеччині майже 154 млн грн.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaversh ... imechchini

18/60, який ахтунг?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 06:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

здається, тут увімкнули ядерний банхаммер, що випарував всі пристрасті, які вирували протягом суботи :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 06:29

  Shaman написав:здається, тут увімкнули ядерний банхаммер, що випарував всі пристрасті, які вирували протягом суботи :D

Ніякий банхаммер не випалить відношення до хероя з довгим язиком.
Investor_K
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