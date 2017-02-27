ТИХИЙ написав:Achtung 30 жовтня 2022 року – останній день, коли українці в Німеччині мають змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програма обміну дала можливість українцям, які через війну вимушено покинули Україну та перебували в Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню в німецьких кредитних установах для задоволення життєвих потреб. Відповідна програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну. Загалом станом на 28 жовтня 2022 року за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро в Німеччині майже 154 млн грн. https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaversh ... imechchini
BIGor написав:Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
Є якісь офіційні цифри? Нагадує бравурні реляції про діяльність рудого рятівника ахмєтки, який "рятув бюджет", працюючи в ордло. Фактично ж, крім нарахувань на зарплату в розмірі 2,4 млрд. гривень, ефекту для бюджету не було.