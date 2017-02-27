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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 10:55
alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.
Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
Василь, яка виручка? Якшо вивіз зерна це навпаки повернення пдв? І все зерно в приватних руках.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:56
Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:01
На ПОХ пока прием 39,4.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:04
Investor_K написав:
Сьогодні догори?
А-а...
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asti
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:06
asti написав: Investor_K написав:
Сьогодні догори?
А-а...
Але маржа 39,4 -39,7. Думаю, що до вечора юуде 39,5
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:08
Запорожье
39,70/40,00
39,00/39,50
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edvardd
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:24
edvardd написав:
Запорожье
39,70/40,00
39,00/39,50
А Київ плки тупить
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Додано: Нед 30 жов, 2022 12:41
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
39,70/40,00
Київ поки тупить
если даже на такой новости
курс практически не сдвинулся с места...
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:04
Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:07
J написав: Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
В Києві, райони Позняки-Осокорки-Харківський
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Faceless
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