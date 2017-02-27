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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10086100871008810089>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:55

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Очень наивно думать что суперприбыли с агробизнеса идут государству.

Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.


Василь, яка виручка? Якшо вивіз зерна це навпаки повернення пдв? І все зерно в приватних руках.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На ПОХ пока прием 39,4.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:04

  Investor_K написав:Сьогодні догори?
А-а...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:06

  asti написав:
  Investor_K написав:Сьогодні догори?
А-а...

Але маржа 39,4 -39,7. Думаю, що до вечора юуде 39,5
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:08

Запорожье
39,70/40,00
39,00/39,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:24

  edvardd написав:Запорожье
39,70/40,00
39,00/39,50

А Київ плки тупить
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 12:41

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,70/40,00
Київ поки тупить
если даже на такой новости
курс практически не сдвинулся с места...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:04

  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.

що таке ПОХ ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

J написав:
  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.

що таке ПОХ ?
В Києві, райони Позняки-Осокорки-Харківський
Faceless
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