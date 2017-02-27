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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10086100871008810089
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:32

  J написав:
  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вже 39,5
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:52

  asti написав:
  J написав:
  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
Ужасное место это НАХ, а ПОХ это выражение равнодушия возможности оказаться там.
Гурман
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