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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 13:32
J написав: Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
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asti
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:52
asti написав: J написав: Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
Ужасное место это НАХ, а ПОХ это выражение равнодушия возможности оказаться там.
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