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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10086100871008810089
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:32

  J написав:
  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вже 39,5
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:18

  Investor_K написав:Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.

начебто в нас не так все погано, щоб фураж їсти
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:31

  BIGor написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.

Какой же наивные, думаете аграриям и трейдерам оффшорки зачем нужны?

  centurionus написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.

Є якісь офіційні цифри?
Нагадує бравурні реляції про діяльність рудого рятівника ахмєтки, який "рятув бюджет", працюючи в ордло. Фактично ж, крім нарахувань на зарплату в розмірі 2,4 млрд. гривень, ефекту для бюджету не було.

  xio13 написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.


Василь, яка виручка? Якшо вивіз зерна це навпаки повернення пдв? І все зерно в приватних руках.

це фінансовий форум - рука-обличчя :oops:

по-перше, валютна виручка - це долари, які надходять до країни, - з цим всі згодні?

по-друге, податки. їх багато - це не тільки податок на прибуток й ПДВ. ПДВ при експорті таки повертають - але до цього його сплачують, й по-друге - вважайте це платою за надходження валюти - при імпорті навпаки ПДВ всі сплачують.

податок на прибуток - я вже колись писав, й повторюсь - трейдери й виробники в переважній більшості - це різні компанії. тому більшість прибутку залишається в країни - те що його маскують - це вже інша проблема.

до речі, податок на доходи фізособи вже перевищує податок на прибуток, тому якщо зп платять в білу - а в Метінвесті так й роблять - то це вже теж суттєвий вклад в оподаткування - ще й людей привчають платити податки.

якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:57

  Shaman написав:якось так

питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев 39,70/39,85
Под вечер выросли максимально за эти выходные.
Danik
 
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