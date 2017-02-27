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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 13:32
J написав: Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
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asti
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40
Вже 39,5
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Додано: Нед 30 жов, 2022 13:52
asti написав: J написав: Investor_K написав:
На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
Ужасное место это НАХ, а ПОХ это выражение равнодушия возможности оказаться там.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:18
Investor_K написав:
Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.
начебто в нас не так все погано, щоб фураж їсти
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:31
BIGor написав: alex_dvornichenko написав:
Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
Какой же наивные, думаете аграриям и трейдерам оффшорки зачем нужны?
centurionus написав: alex_dvornichenko написав:
Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
Є якісь офіційні цифри?
Нагадує бравурні реляції про діяльність рудого рятівника ахмєтки, який "рятув бюджет", працюючи в ордло. Фактично ж, крім нарахувань на зарплату в розмірі 2,4 млрд. гривень, ефекту для бюджету не було.
xio13 написав: alex_dvornichenko написав:
Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.
Василь, яка виручка? Якшо вивіз зерна це навпаки повернення пдв? І все зерно в приватних руках.
це фінансовий форум - рука-обличчя
по-перше, валютна виручка - це долари, які надходять до країни, - з цим всі згодні?
по-друге, податки. їх багато - це не тільки податок на прибуток й ПДВ. ПДВ при експорті таки повертають - але до цього його сплачують, й по-друге - вважайте це платою за надходження валюти - при імпорті навпаки ПДВ всі сплачують.
податок на прибуток - я вже колись писав, й повторюсь - трейдери й виробники в переважній більшості - це різні компанії. тому більшість прибутку залишається в країни - те що його маскують - це вже інша проблема.
до речі, податок на доходи фізособи вже перевищує податок на прибуток, тому якщо зп платять в білу - а в Метінвесті так й роблять - то це вже теж суттєвий вклад в оподаткування - ще й людей привчають платити податки.
якось так
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:13
Киев 39,70/39,85
Под вечер выросли максимально за эти выходные.
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