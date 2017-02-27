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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10087100881008910090>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:32

  J написав:
  Investor_K написав:На ПОХ пока прием 39,4.
що таке ПОХ ?
Ужасное место!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вже 39,5
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:18

  Investor_K написав:Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.

начебто в нас не так все погано, щоб фураж їсти
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:31

  BIGor написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.

Какой же наивные, думаете аграриям и трейдерам оффшорки зачем нужны?

  centurionus написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.

Є якісь офіційні цифри?
Нагадує бравурні реляції про діяльність рудого рятівника ахмєтки, який "рятув бюджет", працюючи в ордло. Фактично ж, крім нарахувань на зарплату в розмірі 2,4 млрд. гривень, ефекту для бюджету не було.

  xio13 написав:
  alex_dvornichenko написав:Государству идёт экспортная валютная выручка и налоги.


Василь, яка виручка? Якшо вивіз зерна це навпаки повернення пдв? І все зерно в приватних руках.

це фінансовий форум - рука-обличчя :oops:

по-перше, валютна виручка - це долари, які надходять до країни, - з цим всі згодні?

по-друге, податки. їх багато - це не тільки податок на прибуток й ПДВ. ПДВ при експорті таки повертають - але до цього його сплачують, й по-друге - вважайте це платою за надходження валюти - при імпорті навпаки ПДВ всі сплачують.

податок на прибуток - я вже колись писав, й повторюсь - трейдери й виробники в переважній більшості - це різні компанії. тому більшість прибутку залишається в країни - те що його маскують - це вже інша проблема.

до речі, податок на доходи фізособи вже перевищує податок на прибуток, тому якщо зп платять в білу - а в Метінвесті так й роблять - то це вже теж суттєвий вклад в оподаткування - ще й людей привчають платити податки.

якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 16:57

  Shaman написав:якось так

питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев 39,70/39,85
Под вечер выросли максимально за эти выходные.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

2 ноября ожидается погашение почти 19 млрд по военным облигациям. Особенностью данного выпуска UA4000225791 является относительно большая сумма, которая будет выплачена физическим лицам - 2 млрд 679 млн. Этот выпуск уже был доступен всем желающим, его покупали массово в приложениях клиенты Моно, Альфы и т.п. Так как большинству из них не доступны нормальные ОВГЗ под 20 процентов, то возможно они захотят купить доллары, социальный или наличный.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:37

  Investor_K написав:Якщо зерно буде у нас, то з голоду не помремо.

Там хоч наші розказують про голодаючу Африку, яка помре без зернового коридору, більшість що ми веземо (або везли) це кукурудза та зерно на корма годувать худобу для Европи.
Згадайте коли ви їли щось з кукурудзяної крупи?
https://www.un.org/en/black-sea-grain-i ... -movements
Китай,Турція, Іспанія,Італія, Нідерланди куди найбільше повезли з України.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Там хоч наші розказують про голодаючу Африку, яка помре без зернового коридору, більшість що ми веземо (або везли) це кукурудза та зерно на корма годувать худобу для Европи.
Згадайте коли ви їли щось з кукурудзяної крупи?

Кухни в мире достаточно разнообразны. Если мы потребляем относительно немного кукурузы, это не значит, что ее не едят нигде. Есть достаточно много благополучных стран, где традиционно едят много кукурузы (не обязательно крупу). А там, где есть проблемы с продовольствием, кукурузные лепешки сойдут и за деликатес. Перебирать сортами пшеницы тоже могут себе позволить далеко не все.
Да и у нас продается и поедается достаточно много сухих завтраков, основным ингредиентом которых является кукуруза.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:20

  vkstsk написав:
  Shaman написав:якось так

питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?

так званий умнік ;) - по-перше, навіть в сотні є один. в другій сотні взагалі декілька.

по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем? ;)

в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш
Shaman
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