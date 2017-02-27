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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10087100881008910090
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:43

  Shaman написав:
  vkstsk написав:
  Shaman написав:якось так

питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?

так званий умнік ;) - по-перше, навіть в сотні є один. в другій сотні взагалі декілька.

по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем? ;)

в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш

https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:51

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  vkstsk написав:питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?

так званий умнік ;) - по-перше, навіть в сотні є один. в другій сотні взагалі декілька.

по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем? ;)

в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш

https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.

враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.

що є критерієм високий/низький?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:57

  Shaman написав:враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.

що є критерієм високий/низький?

Неозброєним оком видно. По минулій роботі стикався з аграріями - там суперприбутки, вони буквально сруть грошами, а податків виходить шиш.
Що є критерієм "не так вже й мало"?
BIGor
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