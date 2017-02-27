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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 21:43
https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Shaman написав: vkstsk написав: Shaman написав:
якось так
питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?
так званий умнік
- по-перше, навіть в сотні є один
. в другій сотні взагалі декілька.
по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем?
в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:51
BIGor написав:
https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Shaman написав: vkstsk написав:
питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?
так званий умнік
- по-перше, навіть в сотні є один
. в другій сотні взагалі декілька.
по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем?
в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.
враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.
що є критерієм високий/низький?
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:57
Shaman написав:
враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало
.
що є критерієм високий/низький?
Неозброєним оком видно. По минулій роботі стикався з аграріями - там суперприбутки, вони буквально сруть грошами, а податків виходить шиш.
Що є критерієм "не так вже й мало"?
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