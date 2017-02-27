C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем: - новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски? - возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы - с Нового года иностранные банки будут сливать информацию о счетах украинцев за рубежом. И наоборот. Какие риски для вывезших валюту за границу и разместивших там ее на счетах?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 30 жов, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем: - новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски? - возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы
kluychkooleg написав:C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем: - новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски? - возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы
То тема про старое предложение: трёхмесячные конвертационные. А про новые полугодовые, которые гривной отдаются, вроде, не было такой высокой заинтересованости, чтобы особую тему создавать.
А что тут обсуждать? В постанове явным текстом написано: "15) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США)" поэтому не понятно откуда вопрос могут ли быть евро. Рисков никаких: уж по курсу НБУ вернёт даже ФГВФЛ. Приват предоставляет параллельно с конвертационным. Может кто-то уже и подписался.
То тема про старое предложение: трёхмесячные конвертационные. А про новые полугодовые, которые гривной отдаются, вроде, не было такой высокой заинтересованости, чтобы особую тему создавать.
А что тут обсуждать? В постанове явным текстом написано: "15) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США)" поэтому не понятно откуда вопрос могут ли быть евро. Рисков никаких: уж по курсу НБУ вернёт даже ФГВФЛ. Приват предоставляет параллельно с конвертационным. Может кто-то уже и подписался.
Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков