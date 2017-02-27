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Валютний ринок в контексті ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10088100891009010091>
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:43

  Shaman написав:
  vkstsk написав:
  Shaman написав:якось так

питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?

так званий умнік ;) - по-перше, навіть в сотні є один. в другій сотні взагалі декілька.

по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем? ;)

в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш

https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:51

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  vkstsk написав:питання так званому експерту:
скільки аграріїв в топ 100 найбільших платників податків?

так званий умнік ;) - по-перше, навіть в сотні є один. в другій сотні взагалі декілька.

по-друге, у нас сільске господарство більш розпорошене, ніж та ж металургія чи державні монополії. чи може порівняємо з табачкою чи алкоголем? ;)

в третіх, якщо читав уважно - на першому місці - валютна виручка - до війни 40% - перше місця. чи інакше де узяти долари, щоб купити телефон, з якого ти строчиш

https://rating.zone/wp-content/uploads/ ... 0_2020.pdf
Нібулон 99 місце, далі 137 Кернел - дуже низькі показники як для таких гігінтів.

враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.

що є критерієм високий/низький?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:57

  Shaman написав:враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.

що є критерієм високий/низький?

Неозброєним оком видно. По минулій роботі стикався з аграріями - там суперприбутки, вони буквально сруть грошами, а податків виходить шиш.
Що є критерієм "не так вже й мало"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:03

C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем:
- новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски?
- возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы
- с Нового года иностранные банки будут сливать информацию о счетах украинцев за рубежом. И наоборот. Какие риски для вывезших валюту за границу и разместивших там ее на счетах?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 30 жов, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:05

  kluychkooleg написав:C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем:
- новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски?
- возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:07

  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:C 24 февраля не читал форум, сегодня впервые зашел, поэтому прошу помочь найти обсуждение следующих тем:
- новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски?
- возможное повышение офф. курса. Насторожило поведение Укрсиба - вдруг перед выходными поднял курс блокировки с 37.65 до 38.12 и не показывает на сайте карточные курсы

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну


Дякую!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:09

  BIGor написав:
  Shaman написав:враховуючи, що вони не платять ПДВ - не так вже й мало.

що є критерієм високий/низький?

Неозброєним оком видно. По минулій роботі стикався з аграріями - там суперприбутки, вони буквально сруть грошами, а податків виходить шиш.
Що є критерієм "не так вже й мало"?

дуже точний критерій прибутковості аграріїв.
я чомусь вважав, що в дол на 1 га рахують :D

а чому ж великі аграрії в кредитах по самі вуха? отож
на такому рівні напевне не будемо продовжувати.

повертаємось - головне - це надходження валюти до країни.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:20

  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:- новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски?

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То тема про старое предложение: трёхмесячные конвертационные. А про новые полугодовые, которые гривной отдаются, вроде, не было такой высокой заинтересованости, чтобы особую тему создавать.

А что тут обсуждать? В постанове явным текстом написано: "15) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США)" поэтому не понятно откуда вопрос могут ли быть евро. Рисков никаких: уж по курсу НБУ вернёт даже ФГВФЛ. Приват предоставляет параллельно с конвертационным. Может кто-то уже и подписался.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:26

  moveton написав:
  Мизантрóп написав:
  kluychkooleg написав:- новое предложение НБУ о покупке доллара по офф. курсу на 6-месячное депо. Только доллар или Евро тоже? Кто-то уже подписался? Обсуждались ли риски?

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То тема про старое предложение: трёхмесячные конвертационные. А про новые полугодовые, которые гривной отдаются, вроде, не было такой высокой заинтересованости, чтобы особую тему создавать.

А что тут обсуждать? В постанове явным текстом написано: "15) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США)" поэтому не понятно откуда вопрос могут ли быть евро. Рисков никаких: уж по курсу НБУ вернёт даже ФГВФЛ. Приват предоставляет параллельно с конвертационным. Может кто-то уже и подписался.


Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kluychkooleg написав:Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков
Там мы уже почти победили,а тут люди играются,пишут всем всё платится viewtopic.php?p=5501918#p5501918
Мизантрóп
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