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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10088100891009010091
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:42

  kluychkooleg написав:Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков

Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла :P Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:35

  moveton написав:
  kluychkooleg написав:Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков

Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла :P Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.


1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 00:50

  kluychkooleg написав:
  moveton написав:Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла :P Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.

1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.

Мы, вроде, о защите от риска войны. Если вклад не закроют до конца войны, значит он свою защиту от риска выполнил. Хотя лично я не знаю почему такие вклады можно было иметь до войны, можно и сейчас и вдруг резко попросят закрыть после войны.
Объяснять может придётся, может и нет. А я разве призывал вкладывать нетрудовые доходы и выводить их за границу каким-то запрещённым способом? :roll:

И я не верю в квадрате, что криптокошелёк кто-то попросит закрыть и что-то налоговая к нему будет иметь :D
moveton
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