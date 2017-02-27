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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 22:42
kluychkooleg написав:
Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков
Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла
Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
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moveton
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Додано: Пон 31 жов, 2022 00:35
moveton написав: kluychkooleg написав:
Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков
Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла
Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 31 жов, 2022 00:50
kluychkooleg написав: moveton написав:
Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла
Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.
Мы, вроде, о защите от риска войны. Если вклад не закроют до конца войны, значит он свою защиту от риска выполнил. Хотя лично я не знаю почему такие вклады можно было иметь до войны, можно и сейчас и вдруг резко попросят закрыть после войны.
Объяснять может придётся, может и нет. А я разве призывал вкладывать нетрудовые доходы и выводить их за границу каким-то запрещённым способом?
И я не верю в квадрате, что криптокошелёк кто-то попросит закрыть и что-то налоговая к нему будет иметь
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Додано: Пон 31 жов, 2022 01:44
kluychkooleg написав: moveton написав: kluychkooleg написав:
Ну у нас сейчас главный риск - война с рашистами, а не банкротство отдельных банков
Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла
Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.
Да ладно, вот так наши верхи сами свои вклады за рубежом закроют?
А Запад даст пендель нашим финансам на своих счетах. Ржал и плакал.
Пчелы против меда)))
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