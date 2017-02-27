Додано: Пон 31 жов, 2022 00:50

kluychkooleg написав: moveton написав: Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту. Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смыслаЕсли его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.

1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны

2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже. 1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.

Мы, вроде, о защите от риска войны. Если вклад не закроют до конца войны, значит он свою защиту от риска выполнил. Хотя лично я не знаю почему такие вклады можно было иметь до войны, можно и сейчас и вдруг резко попросят закрыть после войны.Объяснять может придётся, может и нет. А я разве призывал вкладывать нетрудовые доходы и выводить их за границу каким-то запрещённым способом?И я не верю в квадрате, что криптокошелёк кто-то попросит закрыть и что-то налоговая к нему будет иметь