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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:24
Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50
в городе ввели график отключений электрики, у меня сейчас нет, работаю от солнца через упс, интернет оптика не пропадал, у знакомого свет должен быть, но пропал после последних прилётов, вода тоже пропала...киевстар лёг...
пока была электрика хотел забрать шаровые баксодепо, но не смог - тревога...
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Додано: Пон 31 жов, 2022 11:35
vkstsk написав: Shaman написав:
а ти що довів, що не сплачують?
скільки сплачує вся галузь, таких даних нема у доступі. ще раз повторю, що в сільгосп немає такої концентрації, як у великих платників.
з приводу ПДВ - є уявлення, як функціонує податок? чи ти вважаєш, що ці 4 ярда - це дохід Нібулона?
якщо не можеш відкрити табличку яку тобі вже скинули не знаю про шо далі тобі пояснювати, дуже низький рівень обговорення ))
а 4 ярди це звісно збитки ))
робиш оффтоп - в табличці тільки великі платники - скільки їх, 200? це ж не вся країна
з ПДВ зрозуміло - на рівні, як пишуть в ЗМІ, не більше
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 31 жов, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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